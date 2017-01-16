Breaking News

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16 january 2017
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NATIONAL CONTEST FOR JOURNALISTS “SAMGHAU” STARTED IN KAZAKHSTAN
26 august 2016
NATIONAL CONTEST FOR JOURNALISTS “SAMGHAU” STARTED IN KAZAKHSTAN
The start of the national journalists contest "Samghau" was given in Kazakhstan. This was announced during a press conference in CCS by the President of the Club of Chief Editors Bibigul Zheksenbai and president of ULPA Federation for the quality control system of Kazakhstani goods and services “Halyk Markasy” Rimma Tazhibaeva.
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Nursultan Nazarbayev expressed condolences to the Pakistanis concerning terroristic attack in Quetta
10 august 2016
Nursultan Nazarbayev expressed condolences to the Pakistanis concerning terroristic attack in Quetta
The Head of State Nursultan Nazarbayev has sent a telegram of condolences to President of the Islamic Republic of Pakistan Mamnoon Hussain in connection with the terrorist act in the city of Quetta. This is reported by the press service of Akorda.
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Recep Erdogan thanked Nursultan Nazarbayev for efforts in stabilizing Turkey-Russia relations
6 august 2016
Recep Erdogan thanked Nursultan Nazarbayev for efforts in stabilizing Turkey-Russia relations
Following the talks, head of the state Nursultan Nazarbayev and President of Turkish Republic Recep Tayyip Erdogan held a joint press conference. This is reported by the press service of Akorda.
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"Bolashak" Association and the Entrepreneurship Development Fund "Damu" announce the launch of the second season of business projects contest Startup "Bolashak"
28 july 2016
"Bolashak" Association and the Entrepreneurship Development Fund "Damu" announce the launch of the second season of business projects contest Startup "Bolashak"
"Bolashak" Association and the Entrepreneurship Development Fund "Damu" announce the launch of the second season of business projects contest Startup "Bolashak". This was announced during the press conference in CCS by member of the "Bolashak" Association Board, Chairman of the Board of JSC Entrepreneurship Development Fund "Damu" Kanysh TuleushinAccording to the speaker, the purpose of the competition is to support entrepreneurial initiatives of young Kazakhstanis."The competition is open to young entrepreneurs from all over Kazakhstan from the age of 18 to 29 years. The winners will receive grants of the Association of "Bolashak": for the first place - 7 million tenge, for the second place - 6 million tenge, and the third - 5 million tenge. Also, 15 million tenge for grants for start-ups in the field of "green economy" by the United Nations Development Programme in Kazakhstan", - said Kanysh Tuleushin.In addition, the authors of the most interesting ideas will be able to obtain funds from investors, as well as support of "Damu".Acceptance of applications for the contest will run until 23rd of September, the documents will be accepted at all service centers of entrepreneurs fund "Damu" . Winners will be announced November 26th at the Marathon of Business Plans.Kazakhstanis will be able to watch the process of the contest Startup "Bolashak" on one of the national television channels, which is planning to broadcast the contest in the format of a reality show."Everyone has a chance to win at this contest. The main requirements to the participants are - well-thought-out project start-ups and the desire to build your own business", - stated council member of the Association of "Bolashak".More information about the conditions and the submission of applications can be found on the websites: www.bolashak.kz and www.damu.kz.
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«The United States and Kazakhstan: Together Since the Beginning» - George Krol

2016 year Kazakhstan is celebrating its 25th anniversary as an independent nation.

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26 august 2016
NATIONAL CONTEST FOR JOURNALISTS “SAMGHAU” STARTED IN KAZAKHSTAN
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Nursultan Nazarbayev expressed condolences to the Pakistanis concerning terroristic attack in Quetta
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Пресс-конференция, в ходе которой объявлены имена победителей региональных номинаций национального конкурса среди журналистов «Самғау», на лучшее освещение темы о казахстанских брендах, обладающих потребительским знаком «Халық маркасы»
 
Пресс-конференция, в ходе которой объявлены имена победителей региональных номинаций национального конкурса среди журналистов «Самғау», на лучшее освещение темы о казахстанских брендах, обладающих потребительским знаком «Халық маркасы»
 
Пресс-конференция, в ходе которой объявлены имена победителей региональных номинаций национального конкурса среди журналистов «Самғау», на лучшее освещение темы о казахстанских брендах, обладающих потребительским знаком «Халық маркасы»
 
Пресс-конференция, в ходе которой объявлены имена победителей региональных номинаций национального конкурса среди журналистов «Самғау», на лучшее освещение темы о казахстанских брендах, обладающих потребительским знаком «Халық маркасы»

Test

Сколько этапов предусматривает переход на еврокоды в строительной сфере РК?
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Правильный ответ: номер 1

Переход на еврокоды предусматривается в три этапа.

Первый - подготовительный этап, завершен в 2014 году. На данном этапе были разработаны 58 строительных норм, идентичных Еврокодам с национальными приложениями, учитывающими природно-климатические условия Казахстана, 69 нормативно-технических пособий, раскрывающих положения Еврокодов, а также разработаны и переработаны более 300 строительных норм и сводов правил.

Второй этап предусматривает переход с 1 июля 2015 года на новую нормативную базу с сохранением действия старой нормативной базы по 2019 год. В этот период будет проведено обучение и подготовка специалистов, практическая апробация новой нормативной базы, в том числе опытное проектирование и реализация пилотных проектов, внедрение европейских стандартов на предприятиях стройиндустрии.

Третий этап - с 2020 по 2025 годы - это анализ опыта применения новой нормативной базы и отмена старых нормативов.

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Какие льготы предоставляются землепользователям по выкупу земельных участков, находящихся в аренде?
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Правильный ответ: номер 4

Предоставление льготных условий по выкупу земельных участков, находящихся в аренде. Землепользователям, ранее получившим земельные участки в аренду, предоставляется право выкупа частной собственности до окончания срока аренды по льготной цене, определяемой в размере 50% от его кадастровой стоимости с рассрочкой до 10 лет.

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До какого периода продлен срок легализации?
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Правильный ответ: номер 3 – 31 декабря 2016 года

Для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования срок амнистии продлен до 31 декабря 2016 года.

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Сколько имеется способов легализации денег в Казахстане в рамках акции по легализации?
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Правильный ответ: Два

Первый: Показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды, например: вложить в бизнес, купить недвижимость и т.д., и, наконец, просто снять. Причем все это будет производиться без уплаты 10%-го сбора.

Второй способ: Легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 10%-ый сбор. И в том, и в другом случае субъект легализации подает соответствующую декларацию в органы государственных доходов.

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