Breaking News

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Правильный ответ: номер 1



Переход на еврокоды предусматривается в три этапа.



Первый - подготовительный этап, завершен в 2014 году. На данном этапе были разработаны 58 строительных норм, идентичных Еврокодам с национальными приложениями, учитывающими природно-климатические условия Казахстана, 69 нормативно-технических пособий, раскрывающих положения Еврокодов, а также разработаны и переработаны более 300 строительных норм и сводов правил.



Второй этап предусматривает переход с 1 июля 2015 года на новую нормативную базу с сохранением действия старой нормативной базы по 2019 год. В этот период будет проведено обучение и подготовка специалистов, практическая апробация новой нормативной базы, в том числе опытное проектирование и реализация пилотных проектов, внедрение европейских стандартов на предприятиях стройиндустрии.



Третий этап - с 2020 по 2025 годы - это анализ опыта применения новой нормативной базы и отмена старых нормативов.

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