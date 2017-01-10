Breaking News

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Правильный ответ: номер 1
Переход на еврокоды предусматривается в три этапа.
Первый - подготовительный этап, завершен в 2014 году. На данном этапе были разработаны 58 строительных норм, идентичных Еврокодам с национальными приложениями, учитывающими природно-климатические условия Казахстана, 69 нормативно-технических пособий, раскрывающих положения Еврокодов, а также разработаны и переработаны более 300 строительных норм и сводов правил.
Второй этап предусматривает переход с 1 июля 2015 года на новую нормативную базу с сохранением действия старой нормативной базы по 2019 год. В этот период будет проведено обучение и подготовка специалистов, практическая апробация новой нормативной базы, в том числе опытное проектирование и реализация пилотных проектов, внедрение европейских стандартов на предприятиях стройиндустрии.
Третий этап - с 2020 по 2025 годы - это анализ опыта применения новой нормативной базы и отмена старых нормативов.
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Правильный ответ: номер 4
Предоставление льготных условий по выкупу земельных участков, находящихся в аренде. Землепользователям, ранее получившим земельные участки в аренду, предоставляется право выкупа частной собственности до окончания срока аренды по льготной цене, определяемой в размере 50% от его кадастровой стоимости с рассрочкой до 10 лет.
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Правильный ответ: номер 3 – 31 декабря 2016 года
Для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования срок амнистии продлен до 31 декабря 2016 года.
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Правильный ответ: Два
Первый: Показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды, например: вложить в бизнес, купить недвижимость и т.д., и, наконец, просто снять. Причем все это будет производиться без уплаты 10%-го сбора.
Второй способ: Легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 10%-ый сбор. И в том, и в другом случае субъект легализации подает соответствующую декларацию в органы государственных доходов.